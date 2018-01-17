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’e çifte talip

’ın Sırp oyuncusuna Tottenham ve St.Etienne kulüpleri talip oldu. 2 kulüp kısa zamanda Kartal’ın kapısını çalacak

Tosic’e çifte talip
Beşiktaş' ta gösterdiği başarılı performansla çok iyi bir sezon geçiren Tosic'e İngiliz kulüplerinden Tottenham ile Fransız St.Etienne ciddi biçimde talip oldu. Daha önce de Tosic'le ilgilenen ancak bu transferi gerçekleştiremeyen Tottenham'ın 8 milyon Euro'luk bir teklifle kulübün kapısını çalması bekleniyor. Tottenham'lı yetkililerin 'e de yıllık 3 milyon Euro teklif yapacağı öğrenildi.

GÜNEŞ KALMASINI İSTEDİ
Fransız kulüplerinden St.Etienne de ciddi biçimde Tosic'le ilgileniyor. Bu sezon Fransa Ligi'nde 14. sırada bulunan St.Etienne'nin hocası Gasset'in yönetime Sırp futbolcunun adını vermesi üzerine bu transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Tosic'e St.Etienne'nin 8 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında. Yönetimi iki kulüpten henüz resmi bir teklif almadı. Ancak yönetimin Tosic'i 10 milyon euro'dan aşağı satmayı düşünmediği öğrenildi. Sol bek ve stoper olarak görev yapabilen Tosic'i özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'in bırakmak istemediği ve yönetime rapor verdiği öne sürüldü.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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