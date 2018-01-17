Tosic’e çifte talip

Beşiktaş' ta gösterdiği başarılı performansla çok iyi bir sezon geçiren Tosic'e İngiliz kulüplerinden Tottenham ile FransızSt.Etienne ciddi biçimde talip oldu. Daha önce de Tosic'le ilgilenen ancak bu transferi gerçekleştiremeyen Tottenham'ın 8 milyon Euro'luk bir teklifle kulübün kapısını çalması bekleniyor. Tottenham'lı yetkililerin Tosic'e de yıllık 3 milyon Euro teklif yapacağı öğrenildi.
GÜNEŞ KALMASINI İSTEDİ Fransız kulüplerinden St.Etienne de ciddi biçimde Tosic'le ilgileniyor. Bu sezon Fransa Ligi'nde 14. sırada bulunan St.Etienne'nin hocası Gasset'in yönetime Sırp futbolcunun adını vermesi üzerine bu transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Tosic'e St.Etienne'nin 8 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi iki kulüpten henüz resmi bir teklif almadı. Ancak yönetimin Tosic'i 10 milyon euro'dan aşağı satmayı düşünmediği öğrenildi. Sol bek ve stoper olarak görev yapabilen Tosic'i özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'in bırakmak istemediği ve yönetime rapor verdiği öne sürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.