Maç Bursa'nın tur Gençler'in

Ziraat TürkiyeKupası son 16turu rövanş maçındaBursaspor evindeGençlerbirliği'ni 2-1yenmesine rağmen kupayaveda etti. İlk maçı1-0 kazanan başkenttemsilcisi adını çeyrekfinale yazdıran takımoldu. 19'da Skuletic'ingolüyle konuk ekipGençlerbirliği 1-0öne geçti. Bursasporbu gole 33'te Agu ilecevap verdi. 49'da Yusuf'ungolü ile Bursaöne geçti. Ancak başkagol olmayınca turugeçen G.Birliği oldu.
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