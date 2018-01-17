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Maç Bursa'nın tur Gençler'in

’a 2-1 yenilen G.Birliği 1-0’ın avantajıyla kupada çeyrek finalist oldu

Maç Bursanın tur Gençlerin
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bursaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti. İlk maçı 1-0 kazanan başkent temsilcisi adını çeyrek finale yazdıran takım oldu. 19'da Skuletic'in golüyle konuk ekip Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Bursaspor bu gole 33'te Agu ile cevap verdi. 49'da Yusuf'un golü ile Bursa öne geçti. Ancak başka gol olmayınca turu geçen G.Birliği oldu.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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