 ;
Yol Durumu
  1. ‘Kaçtı’ demek hiç yakışmadı
  2. Feghouli krizi

Fener’e gol atmak mükemmel olur

, “Fenerbahçe’ye Kadıköy’de formasıyla da gol atabilirsem benim için mükemmel olur” dedi

Fener’e gol atmak mükemmel olur
Sezonun ilk yarısında çok başarılı bir performans sergileyen Tolga Ciğerci 2. yarıdaki hedeflerini anlattı. Gurbetçi futbolcu, "Fenerbahçe'ye Kadıköy'de Galatasaray formasıyla gol atabilirsem benim için mükemmel olur" dedi.

TUDOR'A TEŞEKKÜR ETTİ
Tudor'a teşekkür eden Tolga, "Kötü giderken her zaman sorumlu hoca olur. Fakat emekleri için Tudor'a çok teşekkür ediyorum. Anlaşacağı yeni takımında da başarılar diliyorum. Fatih Terim'i nasıl bir futbol adamı olduğunu ve nasıl futbol oynattığını bütün futbol dünyası biliyor" diye konuştu.
Etiketler: , ,
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar