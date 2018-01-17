Fener’e gol atmak mükemmel olur

Sezonun ilk yarısında çok başarılı bir performans sergileyen Tolga Ciğerci 2. yarıdaki hedeflerini anlattı. Gurbetçi futbolcu, "Fenerbahçe'ye Kadıköy'de Galatasaray formasıyla gol atabilirsem benim için mükemmel olur" dedi.
TUDOR'A TEŞEKKÜR ETTİ Tudor'a teşekkür eden Tolga, "Kötü giderken her zaman sorumlu hoca olur. Fakat emekleri için Tudor'a çok teşekkür ediyorum. Anlaşacağı yeni takımında da başarılar diliyorum. Fatih Terim'i nasıl bir futbol adamı olduğunu ve nasıl futbol oynattığını bütün futbol dünyası biliyor" diye konuştu.
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