Fener'den çeyrek altın

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Sahasındaki ilk maçı 2-0 kazanan Sarı-Lacivertliler adını kupada çeyrek finale yazdırmayı başardı. Fenerbahçe'de 23. dakikada Aatif'in serbest vuruştan direkt kaleye yolladığı top az farkla auta gitti. 37'de Muhammed Demirci'nin sağ çaprazdan kaleye yolladığı şutu Kameni son anda kontrol etti. 45'te Fernandao'nun pasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Alper, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
MAÇTA SESSİZLİĞİ GİULİANO BOZDU Maçta istediği tempoyu yakalayamayan her iki takım da net pozisyonlara girmekte zorlandı. 70. dakikada Eslem Öztürk'ün ceza yayı dışından kaleye gönderdiği cılız şut kaleci Kameni'de kaldı. 78'de Alper'in önüne atılan topta tehlikeyi erken sezen Okan Kocuk, topu kontrol etti. Karşılaşmada son sözü 89. dakikada frikikten Giuliano söyledi ve Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 1-0 kazandı.
İSTEDİĞİMİZİALMAYI BİLDİK Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbulspor maçının ardından konuştu. Kocaman, "Amacımız lig öncesinde turu geçerken yıpranmamaktı bunu da büyük oranda başardık. Sonuç olarak turu geçtik ve istediğimizi aldık. Yiğithan'ın sakatlanması ise hepimizi üzdü" dedi.
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