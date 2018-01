Kulübü sezon başında oluşturduğusloganının yeni iletişim kampanyasını tanıttı. Mevlana'nın sözleri olan, "Gel kim olursan ol yine gel" sözleri ile reklam filmi yayınlandı. Orman, "Bugüne kadar Come To Beşiktaş 'ı nasıl yaydıysak bunu da yaymak i çin destek bekliyoruz" dedi.globalleşmeye başladıklarını söyleyen Orman, "Artık Beşiktaş'ın maçları Çin'de de yayınlanacak. Her hafta Çin'de Beşiktaş ile ilgili haberler yapılıyor. Birçok ülkede programlar yaptık" dedi.2020'ye gelindiğindedünyada 100 milyontaraftara sahip olmakolduğunu söyleyenOrman, " Bu işe 1 milyonunüzerinde paraharcayacağız. Markadeğerimizi yükselteceğiz"diye konuştu.zamanda'nin tanıtımını da yaptıklarını belirten, "Bizim kollarımız herkese açık. Türkiye 'de ayrı bir vizyon açmak istiyoruz. Azerbaycan'da taraftarlarımız için yeni mekanlar açacağız" dedi.yeni iletişim kampanyasını açıklarken Everton'a satılan Cenk Tosun 'un reklam filminde yer almasıyla da ilgili konuştu. Orman, "Bu önceden çekilmiş bir film. Cenk transfer olsa da ailemizin bir parçasıdır" dedi.'in Everton'da kendilerini temsil etmeye gittiğinin altını çizen Başkan Fikret Orman , "Kariyerinin bir noktasında ailesine geri dönmek isteyebilir" diye konuştu.filminde Atiba, Pepe, Quaresma ve Cenk Tosun'un görüntüleri yer aldı.