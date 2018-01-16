 ;
Yol Durumu
  1. İslam Slimani 10 milyon Euro
  2. Real Betis Ozan için indirim istiyor

Gel kim olursan ol yine gel

’ın ismini dünyaya duyuracak reklam filmi yayınlandı. Başkan Orman yeni sloganlarının “Gel kim olursan ol yine gel” olacağını söyledi. Beşiktaş Başkanı reklam filminde Cenk'in görüntüleriyle ilgili olarak, "Bir gün Cenk geri dönebilir"dedi​

Gel kim olursan ol yine gel
Beşiktaş Kulübü sezon başında oluşturduğu "Come to Beşiktaş" sloganının yeni iletişim kampanyasını tanıttı. Mevlana'nın sözleri olan, "Gel kim olursan ol yine gel" sözleri ile reklam filmi yayınlandı. Orman, "Bugüne kadar Come To 'ı nasıl yaydıysak bunu da yaymak i destek bekliyoruz" dedi.

MAÇLARIMIZ ÇİN'DE YAYINLANACAK
Artık globalleşmeye başladıklarını söyleyen Orman, "Artık Beşiktaş'ın maçları Çin'de de yayınlanacak. Her hafta Çin'de Beşiktaş ile ilgili haberler yapılıyor. Birçok ülkede programlar yaptık" dedi.

MARKA DEĞERİMİZ YÜKSELECEK
Amaçlarının 2020'ye gelindiğinde dünyada 100 milyon taraftara sahip olmak olduğunu söyleyen Orman, " Bu işe 1 milyonun üzerinde para harcayacağız. Marka değerimizi yükselteceğiz" diye konuştu.

BİZİM KOLLARIMIZ HERKESE AÇIK
Aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımını da yaptıklarını belirten Orman, "Bizim kollarımız herkese açık. 'de ayrı bir vizyon açmak istiyoruz. Azerbaycan'da taraftarlarımız için yeni mekanlar açacağız" dedi.

CENK GERİ DÖNEBİLİR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni iletişim kampanyasını açıklarken Everton'a satılan 'un reklam filminde yer almasıyla da ilgili konuştu. Orman, "Bu önceden çekilmiş bir film. Cenk transfer olsa da ailemizin bir parçasıdır" dedi.

BİZİ TEMSİL EDECEK
Cenk'in Everton'da kendilerini temsil etmeye gittiğinin altını çizen Başkan , "Kariyerinin bir noktasında ailesine geri dönmek isteyebilir" diye konuştu.

TANITIMDA 4 OYUNCU ROL ALDI
Reklam filminde Atiba, Pepe, Quaresma ve Cenk Tosun'un görüntüleri yer aldı.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar