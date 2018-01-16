Gel kim olursan ol yine gel

MAÇLARIMIZ ÇİN'DE YAYINLANACAK
Artık globalleşmeye başladıklarını söyleyen Orman, "Artık Beşiktaş'ın maçları Çin'de de yayınlanacak. Her hafta Çin'de Beşiktaş ile ilgili haberler yapılıyor. Birçok ülkede programlar yaptık" dedi.
MARKA DEĞERİMİZ YÜKSELECEK
Amaçlarının 2020'ye gelindiğinde dünyada 100 milyon taraftara sahip olmak olduğunu söyleyen Orman, " Bu işe 1 milyonun üzerinde para harcayacağız. Marka değerimizi yükselteceğiz" diye konuştu.
BİZİM KOLLARIMIZ HERKESE AÇIK
Aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımını da yaptıklarını belirten Orman, "Bizim kollarımız herkese açık. Türkiye'de ayrı bir vizyon açmak istiyoruz. Azerbaycan'da taraftarlarımız için yeni mekanlar açacağız" dedi.
CENK GERİ DÖNEBİLİR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni iletişim kampanyasını açıklarken Everton'a satılan Cenk Tosun'un reklam filminde yer almasıyla da ilgili konuştu. Orman, "Bu önceden çekilmiş bir film. Cenk transfer olsa da ailemizin bir parçasıdır" dedi.
BİZİ TEMSİL EDECEK
Cenk'in Everton'da kendilerini temsil etmeye gittiğinin altını çizen Başkan Fikret Orman, "Kariyerinin bir noktasında ailesine geri dönmek isteyebilir" diye konuştu.
TANITIMDA 4 OYUNCU ROL ALDI
Reklam filminde Atiba, Pepe, Quaresma ve Cenk Tosun'un görüntüleri yer aldı.
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