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'dan imza Sow'u

Yeşil-Beyazlılar, Senegalli yıldız ’a dün imzayı attırdı. Romen oyuncu Gheorge Grozav da Bursa’ya gedli...

Bursaspordan imza Sowu
Bursaspor, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Ahli'den kiraladığı Moussa Sow ile dün 6 aylık sözleşme imzaladı.

BURSA TARAFTARI FARKLI
Senegalli yıldız, "Umarım Bursaspor'a yeni bir umut getiririm. Bu formayı giymek benim için büyük bir mutluluk. Eski takımımda da Bursaspor'a karşı oynamıştım. Büyük taraftar olduklarını biliyorum. Umarım bizi desteklemeye devam ederler" dedi. Öte yandan Karabükspor ile sözleşmesini fesheden Gheorghe Grozav, Bursaspor ile görüşmek için dün Bursa'ya geldi.
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