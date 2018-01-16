Bursaspor, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Ahli'den kiraladığı MoussaSow ile dün 6 aylık sözleşme imzaladı.
BURSA TARAFTARI FARKLI
Senegalli yıldız, "Umarım Bursaspor'ayeni bir umut getiririm. Bu formayı giymekbenim için büyük bir mutluluk. Eski takımımdada Bursaspor'a karşı oynamıştım.Büyük taraftar olduklarını biliyorum. Umarımbizi desteklemeye devam ederler" dedi.Öte yandan Karabükspor ile sözleşmesinifesheden Gheorghe Grozav, Bursasporile görüşmek için dün Bursa'ya geldi.
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