Son Timsah Sow’dan Fenerbahçe’ye gözdağı

Bursaspor'un yeni transferi Moussa Sow'dan eski kulübü Fenerbahçe'ye gözdağı... 2011-2015 yıllarında ve 2016-2017 sezonunda olmak üzere iki dönem Sarı-Lacivertli formayı giyen 31 yaşındakiSenegalli forvet, "Bursaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Takımım için savaşacağım. Fenerbahçemaçında da elimden gelenin en iyisini ortayakoyacağım. Gol sayısı vermek istemiyorm ama çok gol atmak istiyorum. Bursaspor çok büyük bir kulüp. Faty, Kembo gibi yakın arkadaşlarım burada forma giydiği için uyum sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum. İlk maçımı iple çekiyorum" diye konuştu.
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