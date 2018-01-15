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Son Timsah Sow’dan ’ye gözdağı

’la anlaşan Fener’in eski yıldızı Sow, “Çok gol atmayı hedefliyorum. maçında da elimden geleni yapacağım”dedi

Son Timsah Sow’dan Fenerbahçe’ye gözdağı
Bursaspor'un yeni transferi 'dan eski kulübü Fenerbahçe'ye gözdağı... 2011-2015 yıllarında ve 2016-2017 sezonunda olmak üzere iki dönem Sarı-Lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki Senegalli forvet, "'a geldiğim için çok mutluyum. Takımım için savaşacağım. Fenerbahçe maçında da elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Gol sayısı vermek istemiyorm ama çok gol atmak istiyorum. Bursaspor çok büyük bir kulüp. Faty, Kembo gibi yakın arkadaşlarım burada forma giydiği için uyum sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum. İlk maçımı iple çekiyorum" diye konuştu.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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