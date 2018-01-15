Şener: Hücuma çıkmayı seviyorum

LİGİN ilk yarısında gösterdiği performansla alkış toplayan Şener Özbayraklı öncelikle bir savunma oyuncusu olduğunu ancak hücuma destek vermeyi de sevdiğini ve bunun oyun karakterinin bir parçası olduğunu söyledi. Şener, bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda toplam 2 asiste imza atmayı başardı.