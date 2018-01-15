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Şener: Hücuma çıkmayı seviyorum

Fener’in sağ beki , “Hücuma çıkmayı seviyorum. Bu benim yapımda var” dedi

Şener: Hücuma çıkmayı seviyorum
LİGİN ilk yarısında gösterdiği performansla alkış toplayan Şener Özbayraklı öncelikle bir savunma oyuncusu olduğunu ancak hücuma destek vermeyi de sevdiğini ve bunun oyun karakterinin bir parçası olduğunu söyledi. Şener, bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda toplam 2 asiste imza atmayı başardı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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