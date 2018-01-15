Loic Remy çılgınlığı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da LoicRemy çılgınlığı yaşanıyor... Yönetimin, LasPalmas'ta forma giyen Fransız forvete teklif yapması büyük heyecan yarattı. Remy'yi adeta kuşatmaya alan taraftarlar, tecrübeli yıldızın sosyal medya hesaplarını "Come toTrabzon" mesajlarıyla yağmura tuttu.
YÖNETİM 'BİTTİ' DİYE BAKIYOR ÖTE yandan TrabzonsporyönetimininRemy ile pazarlıklarıson noktaya gelmişdurumda. Fransız yıldızateklifini yapanBordo-Mavililer yanıtbekliyor. Transferinbitmesi büyük ihtimalolarak görülüyor.
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