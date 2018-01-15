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Loic Remy çılgınlığı

Bordo-Mavili taraftarlar, yönetimin teklif yaptığı Remy’nin sosyal medya hesabına on binlerce “Come to Trabzon” mesajı yazdı

Loic Remy çılgınlığı
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Loic Remy çılgınlığı yaşanıyor... Yönetimin, Las Palmas'ta forma giyen Fransız forvete teklif yapması büyük heyecan yarattı. Remy'yi adeta kuşatmaya alan taraftarlar, tecrübeli yıldızın sosyal medya hesaplarını "Come to Trabzon" mesajlarıyla yağmura tuttu.

YÖNETİM 'BİTTİ' DİYE BAKIYOR
ÖTE yandan Trabzonspor yönetiminin Remy ile pazarlıkları son noktaya gelmiş durumda. Fransız yıldıza teklifini yapan Bordo-Mavililer yanıt bekliyor. Transferin bitmesi büyük ihtimal olarak görülüyor.
  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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