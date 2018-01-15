Galatasaray tepetaklak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes sahasında Galatasaray Odeabank'ı 76-68 mağlup etti.



ÜS T ÜS TE 5. YENİ LGİ

Yeni coach'u Oktay Mahmuti yönetimindeki ilk maçında Efes'e mağlup olan Cimbom, böylelikle ligde üst üste 5. yenilgisini aldı. Ligdeki 10 galibiyetini alan Anadolu Efes ise ilk yarıyı 8. sırada tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi ev sahibi takım adına 18 sayı atan Bryant Dunston oldu. Galatasaray'da Summers 17 sayı ile oynadı. Ligde dün alınan diğer sonuçlar ise şöyle: Gaziantep- Darüşşafaka: 65-98, Uşak-Trabzonspor: 100-71, Sakarya-Eskişehir: 100-89.