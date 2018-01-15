Galatasaray tepetaklak

Tahincioğlu BasketbolSüper Ligi'nin 15.haftasında Anadolu Efes sahasındaGalatasaray Odeabank'ı76-68 mağlup etti.
ÜS T ÜS TE 5. YENİ LGİ
Yeni coach'u Oktay Mahmutiyönetimindeki ilk maçındaEfes'e mağlup olanCimbom, böylelikle ligde üstüste 5. yenilgisini aldı. Ligdeki10 galibiyetini alan AnadoluEfes ise ilk yarıyı 8.sırada tamamladı. Karşılaşmanınen skorer ismi ev sahibitakım adına 18 sayı atanBryant Dunston oldu. Galatasaray'daSummers 17 sayıile oynadı. Ligde dün alınandiğer sonuçlar ise şöyle: Gaziantep-Darüşşafaka: 65-98,Uşak-Trabzonspor: 100-71,Sakarya-Eskişehir: 100-89.
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