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Dusco Tosic’e 3 teklif var

Sırp star için St.Etienne, Chicago Fire ve iddiası ortaya atıldı

Dusco Tosic’e 3 teklif var
Her fırsatta kariyerini Beşiktaş'ta bitirmek istediğini söyleyen Tosic'e 3 kulüpten teklif geldiği iddiası ortaya atıldı. Goal Fransa'nın haberine göre Beşiktaş'ın başarılı Sırp savunmacısına Trabzonspor, St.Etienne ve MLS ekiplerinden Chicago Fire talip oldu. Özellikle St.Etienne'nin geçtiğimiz günlerde Tosic için 'a 1.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi. Vida'nın transferiyle birlikte ilk 11'deki yeri riske giren Tosic ilk yarının en etkili isimlerinden biri olarak dikkat geçmişti. 23 resmi maçta süre alan 32 yaşındaki oyuncu 3 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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