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Teklif var ama gitmiyorum

, “ teklifleri alıyorum, ama takımda kalacağım”dedi

Teklif var ama gitmiyorum
Trabzonsporlu Burak Yılmaz dün düzenlediği basın toplantısında teklifleri aldığını ancak takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Sakatlığını atlatmak için yoğun çaba sarf ettiğini de belirten Burak, "İkinci yarının ilk haftasındaki Konyaspor maçında sahada olmak için gayret ediyorum. İnşallah lige yetişeceğim" dedi.
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