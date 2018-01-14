Şampiyonluk ateşi

FenerbahçeBaşkanı Aziz Yıldırım takımın kamp yaptığı otele yöneticilerle birlikte çıkarma yaptı. Yıldırım önce takımla ve teknik heyetle bir toplantı yaptı. Sonra da Fenerbahçeliler Derneği'nin, Hedef 1 Milyon Üye Projesi kapsamındaki gecesine katıldı. Yıldırım, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve Sarı-Lacivertli futbolculardan ikinci yarıda daha iyi bir futbol beklediğini söyledi. Futbolcular Başkan Yıldırım'a şampiyonluk sözü verdi. Sarı-Lacivertliler daha sonra hep beraber "1 milyon Üye Prjoesi" için düzenlenen geceye katıldı.
KOCAMAN: SON ANA KADAR SAVAŞACAĞIZ Gecede konuşan Aykut Kocaman,"Fenebahçe'nin en büyükgücü taraftarıdır. Bu güce baştabaşkan olmak üzere hepimizin çokbüyük ihtiyacı var. Bu salondakiateş çok büyük gözüküyor. Şahsımadına söz veriyorum. Şampiyonlukiçin her yerde son ana kadar savaşacağız"dedi. Alışılagelmişin dışındateknik patron Kocaman'ın bu coşkudolu sözleri herkes tarafından yoğunalkışla karşılık gördü.
YILDIRIM: HER ŞAMPİYONLUK DEĞERLİDİR Gecede konuşma yapan BaşkanAziz Yıldırım, "Bütün branşlardakişampiyonluğu da en azfutbol takımının şampiyonluğukadar değerlibuluyoruz. Fenerbahçebir spor kulübüdürve spor kulübüiçinde 9 branş bulunmaktadır.Herşampiyonluk bizimiçin değerlidir" dedi. Yıldırım,Antalya Fenerbahçe Evi'nin inşaatınada 108 dönümlük arazidebaşladığını ifade etti. KaptanVolkan "Her zaman heryerde bu desteğini bekliyoruz"derken, Fransızfutbolcu Valbuena ise,şampiyonluk için ellerindengeleni yapacaklarınıifade etti.
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