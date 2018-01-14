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Maddi hesaplaşma mutlaka olacak!

Maddi hesaplaşma mutlaka olacak!
Başkan , Antalya'daki gece de şike davası sürecine de dikkat çekti. Yıldırım, "Yargıtay kararından sonra, ne olacağını bizde bilmiyoruz; bekliyoruz. İnşallah olumlu sonuç çıktığı andan itibaren, bize bu kumpasları kuranlardan; zaten şu anda mahkemelerde hesaplaşma yapılmakta o zaman da maddi hesaplaşma muhakkak yapılacaktır" dedi.
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