Larin geldi gözler yıldızda

ORLANDO CİTY'YE YALANLAMA
Larin'in kulübü Orlando, oynucunun kendileri ile sözleşmesi bulunduğunu öne sürmüş ve transferin usülsüz olduğunu iddia etmişti. Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcığolu ise bu iddiları yalanladı.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Larin'in mukavelesinin 31 Aralık'ta bittiği ve Orlando'nun tek taraflı sözleşme uzattığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar bu yüzden Larin için bonservis ödemeyecek.
SLİMANİ&GAMEİRO HEDEFTE
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Larin'den sonra bir yıldız golcü daha almak için sefere çıktı. Orman önce İngiltere'de Leicester'lı Islam Slimani, ardından da Atletico Madridli Gameiro için temaslarda bulunacak.
DURUMU YILDIZA BAĞLI
Kapsamlı bir kontrolden geçen Cyle Larin'de sağlık açısından bir sorun çıkmadı. Beşiktaş iyi bir yıldız aldığı takdirde Larin Osmanlıspor'a kiralanacak. Eğer yıldız transferi yapılmazsa Kanadalı futbolcu 2. devre Beşiktaş'ın kadrosunda yer alacak.
28 MAÇTA 12 GOL 3 ASİST
Orlando City forması giyen Larin bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada fileleri 12 kez havalandırırken 3 de asist yaptı. Kanadalı futbolcu 2015 başından bu yana MLS'te en fazla kafa golü atan 2. isim oldu. Larin 13 kez kafa golü kaydetti.
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