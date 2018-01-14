Cenk Tosun’dan buruk siftah

Beşiktaş'tan28 milyon Euro'lukrekor bonservis bedeliile İngiltere'nin Evertontakımına transfer olan CenkTosun, yeni takımı ile PremierLig'de ilk maçına dünTottenham karşısında çıktı.Karşılaşmayailk 11'debaşlayan Millifutbolcumuz 61dakika sahadakaldı. Everton maçı4-0 gibi farklı bir skorlakaybetti.
Cenk takımının en diri ismiydi Sahada kaldığı 61 dakika içinde 21 kez ikili mücadeleye giren ve 3 kez ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun, Everton'ın en diri ismi olarak göze çaprtı. Milli futbolcunun performansı teknik direktörü Sam Allardyce tarafından da alkışlandı.
GÜNEŞ YALNIZ BIRAKMADI Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Cenk Tosun'u Everton'daki ilk sınavında yalnız bırakmadı.
DESTEK VERDİ
İngiltere'ye giden Güneş, Everton'ın Tottenham ile deplasmanda oynadğı maçı statta izledi ve Cenk'e destek verdi. Güneş, "O benim hep öğrencim olarak kalacak" dedi.
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