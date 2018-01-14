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’dan buruk siftah

Cenk, Everton formasıyla ilk maçına Tottenham karşısında çıktı. Milli futbolcu karşılaşmaya ilk 11’de başlayıp, 61 dakika sahada kalırken takımı 4-0 mağlup oldu

Cenk Tosun’dan buruk siftah
Beşiktaş'tan 28 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeli ile 'nin Everton takımına transfer olan Cenk Tosun, yeni takımı ile Premier Lig'de ilk maçına dün Tottenham karşısında çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli futbolcumuz 61 dakika sahada kaldı. Everton maçı 4-0 gibi farklı bir skorla kaybetti.

Cenk takımının en diri ismiydi
Sahada kaldığı 61 dakika içinde 21 kez ikili mücadeleye giren ve 3 kez ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun, Everton'ın en diri ismi olarak göze çaprtı. Milli futbolcunun performansı teknik direktörü Sam Allardyce tarafından da alkışlandı.

GÜNEŞ YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaş Teknik Direktörü , eski öğrencisi 'u Everton'daki ilk sınavında yalnız bırakmadı.

DESTEK VERDİ
İngiltere'ye giden Güneş, Everton'ın Tottenham ile deplasmanda oynadğı maçı statta izledi ve Cenk'e destek verdi. Güneş, "O benim hep öğrencim olarak kalacak" dedi.
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