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Aslan’ın yeni transferi Donk!

G.Saray’da sezonun ilk yarısında ligde hiçbir maçta oynamayan Hollandalı oyuncunun kampındaki hırsı ve isteği Terim’i de etkiledi. Donk için, “Aslan’ın yeni transferi” yorumu yapıldı.

Cimbom'da sezonun ilk yarısında lgide hiçbir maçta görev almayan Ryan Donk, kampında 'in gözüne girmeyi başardı.

DONK SINIFI GEÇTİ
Devre arasında gönderilecekler listesinin ilk sıralarında yer alan tecrübeli oyuncu Antalya kampındaki hırsı, isteği ve coşkusuyla sınıfı geçti.

TERİM'İN JOKERİ
Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından performansında gözle görülür bir değişiklik olan Ryan Deneyimli oyuncunun Bucaspor ile oynanacak kupa maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
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