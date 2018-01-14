Aslan’ın yeni transferi Donk!

Cimbom'da sezonun ilk yarısında lgide hiçbir maçta görev almayan Ryan Donk, Antalya kampında Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.
DONK SINIFI GEÇTİ
Devre arasında gönderilecekler listesinin ilk sıralarında yer alan tecrübeli oyuncu Antalya kampındaki hırsı, isteği ve coşkusuyla sınıfı geçti.
TERİM'İN JOKERİ Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından performansında gözle görülür bir değişiklik olan Ryan Deneyimlioyuncunun Bucaspor ile oynanacak kupa maçında ilk 11'de formagiymesi bekleniyor.
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