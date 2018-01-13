Seriyle başlayacağız

Aslan'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'dan rakiplerine iddialı açıklamalar. Tecrübeli eldiven, "Sezonun ilk yarısına müthiş bir giriş yapmıştık. aynı başlangıcı ikinci yarıda da yapacağı" diye konuştu.
HERKES GÖRECEK
Tecrübeli kaleci, "Galatasaray çok özel oyunculardan kurulu bir takım. Fatih Terim ile birlikte şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olduğumuzu düşünüyorum. Maçlar başladıkça bunu taraftarımıza göstereceğiz. Antalya kampında müthiş bir hava hakim" açıklamasını yaptı.
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