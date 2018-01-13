Emre'den mektup var!

İsmi yeniden Fenerbahçe ile anılan Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Tivibuspor'da yayınlanan TBTŞOV programında Fenerbahçe yönetimine çok sitemkar bir ifade kullandı. Emre, "Benim Fenerbahçe'den ayrılırkenyaşadıklarımı Real Sociedad35 yaşındaki kaptanınayaşatmaz. Veya İnter, bunuyaşatmaz. Ben bir mektuplaöğrenmemeliydim. Benileride yönetici olursam kaptanımıgönderirken mektupla göndermem.Benim konum kesilir, omektubu yine de yazmam" dedi.
KENDİMİ F.BAHÇE'YE AİT HİSSEDİYORUM Kendisinin F.Bahçe'ye ait olduğunu ifade eden Emre, "Ben sokakta bunu hissediyorum. Benim altyapım Galatasaray, orada çok şey öğrendim. Bunu inkar etmedim ama Fenerbahçe'ye kendimi ait hissediyorum. Fener taraftarlarından şu an beni gördüklerinde boynuma sarılıp ağlayanlar oluyor. Aslında değerli olan da bu" ifadesini kullandı.
ŞAMPİYONLUĞU KONUŞUYORUZ Medipol Başakşehir'in başarısının Göksel başkan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın üzerine kurulu olduğunu da belirten EmreBelözoğlu, takım içinde şampiyonluğun yüksek sesle dile getirildiğini de söyledi. Emre, "Geçen sezon 2. olduk ama şampiyonluktan bahsedilmezdi. Şampiyonluk konusunda geçen sezondan 1-2 adım önde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
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