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Emre'den mektup var!

Fenerbahçe’den mektupla gönderildiğini belirten Emre, “Bir gün yönetici olursam kaptanımı mektupla göndermem. Kolum kesilir o mektubu yazmam” dedi

Emreden mektup var!
İsmi yeniden Fenerbahçe ile anılan Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Tivibuspor'da yayınlanan TBTŞOV programında Fenerbahçe yönetimine çok sitemkar bir ifade kullandı. Emre, "Benim Fenerbahçe'den ayrılırken yaşadıklarımı Real Sociedad 35 yaşındaki kaptanına yaşatmaz. Veya İnter, bunu yaşatmaz. Ben bir mektupla öğrenmemeliydim. Ben ileride yönetici olursam kaptanımı gönderirken mektupla göndermem. Benim konum kesilir, o mektubu yine de yazmam" dedi.

KENDİMİ F.BAHÇE'YE AİT HİSSEDİYORUM
Kendisinin F.Bahçe'ye ait olduğunu ifade eden Emre, "Ben sokakta bunu hissediyorum. Benim altyapım Galatasaray, orada çok şey öğrendim. Bunu inkar etmedim ama Fenerbahçe'ye kendimi ait hissediyorum. Fener taraftarlarından şu an beni gördüklerinde boynuma sarılıp ağlayanlar oluyor. Aslında değerli olan da bu" ifadesini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞU KONUŞUYORUZ
Medipol Başakşehir'in başarısının Göksel başkan ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın üzerine kurulu olduğunu da belirten Emre Belözoğlu, takım içinde şampiyonluğun yüksek sesle dile getirildiğini de söyledi. Emre, "Geçen sezon 2. olduk ama şampiyonluktan bahsedilmezdi. Şampiyonluk konusunda geçen sezondan 1-2 adım önde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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