Come to Beşiktaş İbrahimovic

Cenk Tosun'un yerine forvet arayan Beşiktaş'tan müthiş bir hamle geldi. Çizme basını, Siyah-Beyazlılar’ın M.United’ın süper yıldızı Ibrahimovic’in menajeri Raiola ile temasa geçtiğini yazdı. Mali konularda anlaşılırsa büyük bomba patlayacak
Son yıllarda yaptığı flaş transferler ve "Come toBeşiktaş" sloganıyla sadece Türkiye'de değil dünyada büyük ses getiren Kartal yine düğmeye bastı... Cenk Tosun'un yerine forvet arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Zlatan Ibrahimovic için girişimlere resmen başladı. İtalyan basını, Beşiktaş'ın Zlatan'ın menajeri Mino Raiola ile temasa geçtiğini "flaş haber" olarak duyurdu. Bu gelişme büyük bir heyecan yarattı.
MÜTHİŞ İKİLİ PARİS YOLCUSU! Alınan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi önümüzdeki hafta içinde Raiola ile bir araya gelecek. Negredo, Pepeve Vida gibi önemli transferlere imza atan Umut Güner ileŞafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Paris'te Raiola ile görüşmesi bekleniyor. Kritik zirvede transferin mali şartları masaya yatırılacak ve sözleşme detayları hakkında görüşülecek.
YARIM SEZON İÇİN 5 MİLYON EURO Manchester United'tan ayrılma kararı alan 36 yaşındakiyıldızın maliyeti Beşiktaş'ı zorlayacağa benziyor. Fakat Başkan Fikret Orman, İsveçli süper stara yarım sezon için tam 5 milyon Euro ödemeyi gözden çıkarmış durumda. Başkan Orman bu paranın, reklamve sponsorluk gelirleriyle çok rahat bir şekilde çıkarılabileceğini düşünüyor.
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