Brezilya Milli Takım TeknikDirektörü Tite, 2018 Dünya Kupasıöncesi ekibi ile Avrupa'da birçok maçıyakından takip edecek. Ajansspor.com'da yer alan habere göre Tite, 20Ocak'ta oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe maçını da izleyecek. Brezilyalıteknik adamın, Fenerbahçe'denGiuliano, Josef ve Göztepe'den Kadu'yuda takip edeceği belirtildi.
JOSEF'E ŞANS DOĞDU F.Bahçe'de Giuliano düzenli olarak milli takıma çağrılıyordu. Ancak Josefde Souza için yıllar sonra yeniden BrezilyaMilli Takımı'na çağrılma şansı doğdu. Josef'in bu yüzden Göztepe maçına çok sıkı hazırlandığı öğrenildi.
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