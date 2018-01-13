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'nın hocası Kadıköy'e geliyor

Teknik Direktörü Tite, F.Bahçe-Göztepe maçında , Josef ve Kadu’yu izleyecek

Brezilyanın hocası Kadıköye geliyor
Milli Takım Teknik Direktörü Tite, 2018 Dünya Kupası öncesi ekibi ile Avrupa'da birçok maçı yakından takip edecek. Ajansspor. com'da yer alan habere göre Tite, 20 Ocak'ta oynanacak olan Fenerbahçe- Göztepe maçını da izleyecek. Brezilyalı teknik adamın, Fenerbahçe'den Giuliano, Josef ve Göztepe'den Kadu'yu da takip edeceği belirtildi.


JOSEF'E ŞANS DOĞDU
F.Bahçe'de Giuliano düzenli olarak milli takıma çağrılıyordu. Ancak Josef de Souza için yıllar sonra yeniden Brezilya Milli Takımı'na çağrılma şansı doğdu. Josef'in bu yüzden Göztepe maçına çok sıkı hazırlandığı öğrenildi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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