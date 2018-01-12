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de son dönemeç

Yönetim forvet ini bir hafta içinde bitirmeye kararlı. ve Larin dışında Gameiro ve Slimani de listede

Transferde son dönemeç
Kartal forvete odaklandı... Yönetim Cenk Tosun'un satılmasının ardından arayışlarına hız verdi. Fiorentina'da oynayan Khouma Babacar listenin en üst sırasında yer alıyor. 'da az şans bulan 24 yaşındaki oyuncu için yönetim görüşmelerine hız verirken bu için tüm kozlar oynanıyor.

ORMAN İKİ TEKLİF SUNDU
Başkan Fikret Orman'ın golcü oyuncu için biri kiralık diğeri bonservis bedeli olmak üzere 2 teklif sunduğu ortaya çıktı. Fiorentina'dan net bir cevabın henüz alınmadığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Larin'in transferini 'dan gelecek cevaba göre 2. plana iten yönetim bunun dışında Slimani, Torres ve Kevin Gameiro defterlerini kapatmadı. Bu oyuncular için kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.

BABACAR'DAN YEŞİL IŞIK
'ın transfer listesinde yer alan Babacar'ın Leicester'da az şans bulduğu için gelmek istediği öğrenildi.
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