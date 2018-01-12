Transferde son dönemeç

Kartal forvete odaklandı... Yönetim Cenk Tosun'un satılmasının ardından arayışlarına hız verdi. Fiorentina'da oynayan KhoumaBabacar listenin en üst sırasında yer alıyor. Fiorentina'da az şans bulan 24 yaşındaki oyuncu için yönetim görüşmelerine hız verirken bu transfer için tüm kozlar oynanıyor.
ORMAN İKİ TEKLİF SUNDU Başkan Fikret Orman'ın golcü oyuncu için biri kiralık diğeri bonservis bedeli olmak üzere 2 teklif sunduğu ortaya çıktı. Fiorentina'dan net bir cevabın henüz alınmadığı öğrenildi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR Larin'in transferini Babacar'dan gelecek cevaba göre 2. plana iten yönetim bunun dışında Slimani, Torres ve Kevin Gameiro defterlerini kapatmadı. Bu oyuncular için kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.
BABACAR'DANYEŞİL IŞIK Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Babacar'ın Leicester'da az şans bulduğu için gelmek istediği öğrenildi.
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