Trabzonspor’a Burak Yılmaz müjdesi

Trabzon'da sakatlığı bulunan BurakYılmaz bireysel çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına da başlaması beklenen 32 yaşındakideneyimliforvet oyuncusunun Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçına kadar hazır hale geleceği bildirildi. Burak Yılmaz,Antalya kampının 3. günündeki antrenmanda sağ dizinden sakatlanmış ve dizinde yırtık tespit edilmişti. Burak Yılmaz'ın bireysel çalışmalara başlaması Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yüzünü güldürdü.
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