 ;
Yol Durumu
  1. Transferde son dönemeç
  2. Novak için viking seferi

’a müjdesi

Trabzonspor’a Burak Yılmaz müjdesi
Trabzon'da sakatlığı bulunan Burak Yılmaz bireysel çalışmalara başladı. Önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına da başlaması beklenen 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusunun 'in 19. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçına kadar hazır hale geleceği bildirildi. Burak Yılmaz, Antalya kampının 3. günündeki antrenmanda sağ dizinden sakatlanmış ve dizinde yırtık tespit edilmişti. Burak Yılmaz'ın bireysel çalışmalara başlaması Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yüzünü güldürdü.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar