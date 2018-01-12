Rakibimiz Başakşehir

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocamandün bir TV kanalında çarpıcı açıklamalaraimza attı. Kocaman, "Son 3 sezonun puan dağılımınabaktığımızda, toplam puanda MedipolBaşakşehir ilk 3'ün içerisinde hep var. Uzun zamandıraynı takımla beraber olan bir hoca, sonderece güçlü bir başkan ve mali sorunların dışındabir kulüp... Arda Turan ile bile ilgilenebiliyorlar.Dolayısıyla ciddi bir rakip ve hatta en ciddirakibimiz gibi duruyor Başakşehir" diye konuştu.
OZAN TUFAN'I İSTEMİYORUM
Aykut hoca, Ozan Tufan ile ilgili de, "Ozan hakkında bir karar aldık. Büyük konuşmayı seven birisi değilim, hayatta her şey olur ama sezonun ikinci yarısında Ozan Tufan, benim kafamdave planlamamda, -ki bu doğru ya da yanlışolabilir ve gidip bir yere bunun yanlışolduğunu gösterir ama- yok. Kafamda başka bir oyun var ve bu oyunda ona yer yok" açıklamasını yaptı. Transfer konusuna da değinen Kocaman, "Takviye yapacağımız yere gelecek oyuncu bir seviye üstten dediğimiz anda fiyatlar inanılmaz derecede olacak. Bazılarıgelmek istemiyor, bazılarınıda biz getiremiyoruz" şeklinde konuştu.
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