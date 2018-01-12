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Rakibimiz

F.Bahçe’nin hocası , “Son 3 sezonun puan dağılımına baktığımızda, toplam puanda ilk 3’ün içerisinde hep var. Arda ile bile ilgilenebiliyorlar. En ciddi rakibimiz onlar” dedi

Rakibimiz Başakşehir
F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman dün bir TV kanalında çarpıcı açıklamalara imza attı. Kocaman, "Son 3 sezonun puan dağılımına baktığımızda, toplam puanda Medipol Başakşehir ilk 3'ün içerisinde hep var. Uzun zamandır aynı takımla beraber olan bir hoca, son derece güçlü bir başkan ve mali sorunların dışında bir kulüp... Arda Turan ile bile ilgilenebiliyorlar. Dolayısıyla ciddi bir rakip ve hatta en ciddi rakibimiz gibi duruyor " diye konuştu.

OZAN TUFAN'I İSTEMİYORUM
Aykut hoca, Ozan Tufan ile ilgili de, "Ozan hakkında bir karar aldık. Büyük konuşmayı seven birisi değilim, hayatta her şey olur ama sezonun ikinci yarısında Ozan Tufan, benim kafamda ve planlamamda, -ki bu doğru ya da yanlış olabilir ve gidip bir yere bunun yanlış olduğunu gösterir ama- yok. Kafamda başka bir oyun var ve bu oyunda ona yer yok" açıklamasını yaptı. Transfer konusuna da değinen Kocaman, "Takviye yapacağımız yere gelecek oyuncu bir seviye üstten dediğimiz anda fiyatlar inanılmaz derecede olacak. Bazıları gelmek istemiyor, bazılarını da biz getiremiyoruz" şeklinde konuştu.
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