Novak için viking seferi

TrabzonsporBaşkanıMuharremUsta Novak'ı bitirmekiçin düğmese bastı.Transfer çalışmalarınason şeklini vermekiçin yurt dışına çıkacakolan Başkan Usta'nınilk durağının Danimarkaolması planlanıyor.Usta'nın Novak içinFC Midtjylland'lamasaya oturacağı veyeni bir teklif yapacağıöğrenildi.
ÖNCELİK BONSERVİSİNİ ALMAK Usta'nın Novakiçin hem bonservishem de kiralık olmaküzere iki farklı yeniteklif sunacağı belirtildi.Başkan Usta'nındaha sonra kanatoyuncusu için belirlenenoyuncularla temasageçmesi bekleniyor.
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