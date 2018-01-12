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Novak için viking seferi

Başkanı Usta, Novak için Midtjylland’le görüşecek. Ayrıca listedeki diğer oyuncular için de girişimde bulunacak

Novak için viking seferi
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta Novak'ı bitirmek için düğmese bastı. çalışmalarına son şeklini vermek için yurt dışına çıkacak olan Başkan Usta'nın ilk durağının olması planlanıyor. Usta'nın Novak için FC Midtjylland'la masaya oturacağı ve yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.

ÖNCELİK BONSERVİSİNİ ALMAK
Usta'nın Novak için hem bonservis hem de kiralık olmak üzere iki farklı yeni teklif sunacağı belirtildi. Başkan Usta'nın daha sonra kanat oyuncusu için belirlenen oyuncularla temasa geçmesi bekleniyor.
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