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İnşallah dövmez dedim

’ın genç golcüsü , “Bafetimbi yeni gelmişti. Baktım her takımda 18 numarayı giymiş. Bizim takımda da 18 bendeydi. İnşallah beni dövmez dedim” açıklamalarını yaptı

İnşallah dövmez dedim
G.Saray'ın golcüsü , "Gomis yeni gelmişti. Araştırdım ben de onun diğer takımlarda giydiği numaraları. Baktım her takımda 18 numarayı giymiş. Bizim takımda da 18 bendeydi. İnşallah dövmez dedim" dedi.

AYRILIĞI DÜŞÜNMEDİM
'dan ayrılmayı hiç düşünmediğini belirten Sinan Gümüş, "Ben küçüklüğümden beri Galatasarylıyım. Bu camia için her şeyimi veririm. Taraftarın bana olan tepkisi artık yok çok şükür" diye konuştu.
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