G.Saray'ın golcüsü Sinan Gümüş, "Gomis yeni gelmişti. Araştırdım ben de onun diğer takımlarda giydiği numaraları. Baktım her takımda 18 numarayı giymiş. Bizim takımda da 18 bendeydi.İnşallah dövmez dedim" dedi.
AYRILIĞI DÜŞÜNMEDİM Galatasaray'dan ayrılmayı hiç düşünmediğini belirten SinanGümüş, "Ben küçüklüğümden beri Galatasarylıyım. Bu camia için her şeyimi veririm. Taraftarın bana olan tepkisi artık yok çok şükür" diye konuştu.
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