Bireysel hatalar canımızı yaktı!

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Şener Özbayraklı, ilk yarının son haftalarında ortaya koydukları futbol ve aldıkları sonuçlarla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduklarını herkese gösterdiklerini söyledi.
SAKATLIK OLMASIN!
Son 2 sezona kötü başladıklarını itiraf eden Şener, "Çok fazla bireysel hatalar yaptık. Ama son 6 hafta iyi sonuçlar aldık. Bizim kim olduğumuzu herkes biliyor. Puan farkı çok az. Biz maçlarımızı kazanmaya bakacağız. Kamp dönemini umarım sakatsız bitirir ve 2. yarıya iyi başlarız. Takımda herkes şampiyonluğa inanıyor ve çok motive. Taraftarlarımız da yanımızda olursa gücümüz çok artar" dedi.
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