Bakan Kurtulmuş Fener’i ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile AntalyaValisi Münir Karaloğlu, sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'yi kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş ve beraberindekileri teknik ve idari heyetle futbolcular otelin girişinde karşıladı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve oyuncularla sohbet etti. Kaptan VolkanDemirel, bakan Kurtulmuş'a imzalı forma hediye etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.