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Bakan Kurtulmuş Fener’i ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ’nin Antalya’daki kampını ziyaret etti

Bakan Kurtulmuş Fener’i ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'yi kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş ve beraberindekileri teknik ve idari heyetle futbolcular otelin girişinde karşıladı. Kültür ve Turizm Bakanı , Teknik Direktör Aykut Kocaman ve oyuncularla sohbet etti. Kaptan Volkan Demirel, bakan Kurtulmuş'a imzalı forma hediye etti.
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