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yine çıldırttı

Hollandalı’nın, “Parti, isteğe bağlı uyku ve tekrarla” yazılı tişörtle paylaştığı fotoğraf taraftarları kızdırdı

RVP yine çıldırttı
'de kadro dışı olan ve kendisine takım bulması istenen Van Persie'nin keyfi yerinde. Rahat tavırları ile birçok kez Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çeken Hollandalı oyuncu dünkü paylaşımı ile taraftarları çileden çıkardı. Üzerinde, "Parti, isteğe bağlı uyku ve tekrarla" yazılı tişörtle olan fotoğrafını Instagramdan paylaşan için "Fenerbahçe kariyerinin özeti bu tişört" yorumları yapıldı.


KASTEN YAPIYOR!
F.Bahçeli taraftarlar sıkça kinayeli paylaşımlarda bulunan ve takımdan gitmeye niyeti olmayan Hollandalı yıldızın bunu kasten yaptığını düşünüyor.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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