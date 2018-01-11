RVP yine çıldırttı

Fenerbahçe'de kadro dışı olan ve kendisine takım bulması istenen Van Persie'nin keyfi yerinde. Rahat tavırları ile birçok kez Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çeken Hollandalı oyuncu dünkü paylaşımı ile taraftarları çileden çıkardı. Üzerinde, "Parti, isteğe bağlı uyku vetekrarla" yazılı tişörtle olan fotoğrafını Instagramdan paylaşan RVP için "Fenerbahçekariyerinin özeti bu tişört" yorumları yapıldı.
KASTEN YAPIYOR!
F.Bahçeli taraftarlar sıkça kinayeli paylaşımlarda bulunan ve takımdan gitmeye niyeti olmayan Hollandalı yıldızın bunu kasten yaptığını düşünüyor.
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