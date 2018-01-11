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Hedefimiz islam dunyası

bir İngiliz’i bir Alman’ı lı yapmanın zor olduğunu ifade etti. Orman, “Beşiktaş’ı Muhammed Ali gibi müslüman dünyasının sempati duyduğu bir efsane yapmak istiyoruz”dedi

Hedefimiz islam dunyası
Fikret Orman, TSYD Semineri'nde çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkanı bir Muhammed Ali yaratmak istediklerini söyleyerek, "Dünyada Müslümanlar'ın sempati duyduğu bir takım olmak, milyonlara ulaşmak istiyoruz. Bir Amerikalı'yı bir ingiliz'i Beşiktaşlı yapmak zor ama islam ülkelerindekiler buna açık" dedi.

YENİ BİR KAMPANYA OLACAK
Sosyal medyada yaklaşık 12-13 milyon kişiye ulaştıklarını ifade eden Orman, "Gelecek hafta Come To Beşiktaş'ın üstünde olacak bir kampanya başlatacağız. Dünyada çok ses getireceğiz" diye konuştu.

CENK İÇİN HERKES TEBRİK ETTİ
Cenk Tosun'un satılmasıyla ilgili herkesin kendilerini tebrik ettiğini ifade eden Orman, "Mbappe PSG'ye 180 milyona satıldı. Büyük iş değil. Belçika ve Portekiz'den 100 milyon Euro'ya oyuncu satılıyor" diye konuştu.

İŞİMİZE GELİRSE TRANSFER OLUR
Transferle uğraştıklarını ifade eden Orman, " Hatta sezon sonu yapılacak leri bile görüşüyoruz. Takviye yapmayı düşünüyoruz. Ancak işimize gelmezse transfer yapmayız" dedi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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