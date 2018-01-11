BAŞAKŞEHİR SOĞUK BAKIYOR
38 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin Başakşehir'in ligdeki şampiyonluk iddiası nedeniyle oldukça zor olduğu iddia edildi.
YERİNİ DOLDURAMADILAR
F.Bahçe 2015'te gönderilen ve Başakşehir'e imza atan Emre Belözoğlu'nun boşluğunu bir türlü dolduramadı. 38 yaşındaki futbolcu Türkiye'nin mevkiisnde hala en iyilerinden.
YENİDEN TEMAS KURULACAK
Başakşehir ile Emre için yapılan ilk görüşmede istediği sonucu alamayan Fenerbahçeli idareciler, bir kez daha İstanbul ekibi ile temasa geçecek. Sarı- Lacivertlilerin hatrı sayılır kişileri devreye sokması bekleniyor.
19 MAÇTA 5 GOL ATTI
F.Bahçe'nin istediği Emre Belözoğlu, sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla 19 maça çıktı ve 5 gol attı. Emre, 3 de asist yaptı.
KOCAMAN ÇOK İSTİYOR
Fener'in teknik patronu Aykut Kocaman, oyunun her iki yönünü de iyi oynayan Emre Belözoğlunu'nu yeniden Sarı-Lacivertli forma ile görmek istiyor.
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