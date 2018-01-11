 ;
Yol Durumu
  1. Eski günlerime geri döneceğim
  2. RVP yine çıldırttı

Fener'de yeni gündem

, eski kaptanı için kulübü ’e teklif yaptı. Ancak ilk görüşmede sonuç çıkmadı. Şampiyonluk iddiası nedeniyle deneyimli oyuncuyu bırakmak istemeyen Başakşehir'le yeniden masaya oturulacak

Fenerde yeni gündem Emre Belözoğlu
Fener'den Emre Belözoğlu bombası… Devre arası döneminde sessizliğini koruyan Sarı-Lacivertliler, eski kaptanı için Başakşehir'in kapısını çaldı. yöneticisi Ali Yıldırım'ın Emre'yi tekrar takımda görmek istediklerini Turuncu-Lacivertli ekibe ilettiği, fakat ilk görüşmede olumlu yanıt alamadığı öğrenildi.

​BAŞAKŞEHİR SOĞUK BAKIYOR
38 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin Başakşehir'in ligdeki şampiyonluk iddiası nedeniyle oldukça zor olduğu iddia edildi.

YERİNİ DOLDURAMADILAR
F.Bahçe 2015'te gönderilen ve 'e imza atan 'nun boşluğunu bir türlü dolduramadı. 38 yaşındaki futbolcu Türkiye'nin mevkiisnde hala en iyilerinden.

YENİDEN TEMAS KURULACAK
Başakşehir ile Emre için yapılan ilk görüşmede istediği sonucu alamayan Fenerbahçeli idareciler, bir kez daha İstanbul ekibi ile temasa geçecek. Sarı- Lacivertlilerin hatrı sayılır kişileri devreye sokması bekleniyor.

19 MAÇTA 5 GOL ATTI
F.Bahçe'nin istediği Emre Belözoğlu, sezonun ilk yarısında Başakşehir formasıyla 19 maça çıktı ve 5 gol attı. Emre, 3 de asist yaptı.

KOCAMAN ÇOK İSTİYOR
Fener'in teknik patronu , oyunun her iki yönünü de iyi oynayan Emre Belözoğlunu'nu yeniden Sarı-Lacivertli forma ile görmek istiyor.
Etiketler: , , , ,
  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar