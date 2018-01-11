Fenerbahçe’de uzun yıllar kalmak istiyorum

Sezon başında İngiltere'den transfer teklifleri alan Fenerbahçeli Josef de Souza, Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet etmek istediğini belirten Brezilyalı, "2019'da bitecek olan sözleşmemi uzatmak istiyorum" açıklamasını yaptı.
HEDEFİM ŞAMPİYONLUK
Her geçen gün kendini geliştirdiğini de aktaran 28 yaşındaki orta saha, "Gelişmemi şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum. Takım olarak şampiyonluk için her şeyi yapacağız" dedi.
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