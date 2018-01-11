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atışması

’ın “Terim’i biz göndermedik. ’a gitmesinden haberimiz yoktu” sözleri savaş çıkardı. Demirören dün karşı cevap vererek Aysal’ı suçladı. Ardından Aysal Başkanı’nı 2. kez bombaladı

Fatih Terim atışması
Ünal Aysal ile Demirören arasında yaylar gerildi. İşte ikili arasında son 2 günde geçen söz düellosu:
AYSAL: Terim'i biz göndermedik. ile anlaştığından bizim haberimiz bile yoktu.
Demirören: 4.5 sene geçtikten sonra Terim'in geçiş dönemini kendine göre anlatan Aysal'ın ifadeleri hilaf-ı hakikattir. Aysal'ın aramızda geçtiğini iddia ettiği telefon görüşmesi maalesef doğru değildir. Benim söylediğimi iddia ettiği 'Unutalım bu işi. Terim'in yerine başka bir teknik direktör düşüneceğim' sözleri hayaldir.
AYSAL: Demirören'in Hilafi Hakikat deyimi talihsizliktir ama şaşırtıcı değildir. Kendisi bu olayda sorunun baş aktörüdür.


​DEMİRÖREN: ART NİYETLİ
TFF Başkanı , Ünal Aysal'ın, "Biz Terim'i göndermedik o ı seçti" açıklaması art niyetli bir söz" dedi.


AYSAL:DEMİÖREN BAŞ AKTÖR
G.Saray eski başkanı Ünal Aysal, Demirören'in kendisi için yaptığı açıklamalara, "Kendisi bu olayda şahit değil sorunun baş aktörüdür" dedi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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