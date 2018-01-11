Fatih Terim atışması

AYSAL: Terim'i biz göndermedik. TFF ile anlaştığından bizim haberimiz bile yoktu.
Demirören: 4.5 sene geçtikten sonra Terim'in geçiş dönemini kendine göre anlatan Aysal'ın ifadeleri hilaf-ı hakikattir. Aysal'ın aramızda geçtiğini iddia ettiği telefon görüşmesi maalesef doğru değildir. Benim söylediğimi iddia ettiği 'Unutalım bu işi. Terim'in yerine başka bir teknik direktör düşüneceğim' sözleri hayaldir.
AYSAL: Demirören'in Hilafi Hakikat deyimi talihsizliktir ama şaşırtıcı değildir. Kendisi bu olayda sorunun baş aktörüdür.
DEMİRÖREN: ÜNAL AYSAL ART NİYETLİ
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Ünal Aysal'ın, "Biz Terim'i göndermedik o Milli Takımı seçti" açıklaması art niyetli bir söz" dedi.
AYSAL:DEMİÖREN BAŞ AKTÖR
G.Saray eski başkanı Ünal Aysal, Demirören'in kendisi için yaptığı açıklamalara, "Kendisi bu olayda şahit değil sorunun baş aktörüdür" dedi.
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