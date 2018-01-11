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Eski günlerime geri döneceğim

Brezilyalı forvet, “Zor bir sakatlık dönemi geçirdim. Gerçek ’yu yeniden gösteremeye çalışacağım” dedi

Eski günlerime geri döneceğim
Fenerbahçe'nin golcüsü oyuncusu Jose Fernandao, sezonun ikinci yarısı için iddialı açıklamalar yaptı. Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından zor günler geçirdiğini aktaran Brezilyalı forvet, "Şu an 'da olmak benim için büyük bir fırsat. Son 2 yılı çok verimli geçirdiğimi söyleyemem. Ben Fernandao'yu tekrar göstermek istiyorum. Bunun için yeterli şartların olduğuna inanıyorum. Bana yeni bir şans doğdu. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

SAVAŞACAĞIM
Takımdaki forma rekabetinden korkmadığını da aktaran Fernandao, "Forma için savaşan birden fazla iyi futbolcunun olması her şeyden önce kulüp için iyi. Hepimizi için çabalıyoruz. Formayı almak adına savaşacağım" dedi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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