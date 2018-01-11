SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ
Devre arasında en fazla 3 transfer yapabileceklerini de söyleyen başarılı hoca, "Belki bir sürpriz yapabiliriz. Bazı planlarımız var" açıklamasını yaptı.
ÖNCELİĞİMİZ SOL BEK
Sol bek mevkisinde eksiklik olduğunu da ifade eden Fatih Terim, "Asamoah transferi zor gözüküyor. Başka alternatiflerimiz de var. Belki gecikiyoruz ama en iyisini arıyoruz" diye konuştu.
ELMANDER DE GELİYOR
Necati Ateş ve Gökhan Zan'ın altyapıda çalışacağını, Taffarel'in ise yeni kaleci antrenörü olacağını açıklayan G.Saray Teknik Direktörü, "Elmander de kısa süre içinde bize katılacak" ifadelerini kullandı.
BİRKAÇ FUTBOLCU TAKIMDAN GİDEBİLİR
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-2 oyuncu ile yolların ayrılabileceğini söyledi. Transfer yapmaları için kadrolarındaki birkaç yabancının gitmesi gerektiğini ifade eden Terim, "Herkes oynayabileceği yerde olmalı" dedi.
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