 ;
Yol Durumu
  1. Dursun Özbek: Senin derdin nedir Ünal ağabey?
  2. Fatih Terim atışması

Belki bir sürpriz yapabiliriz

Devre arasında kadrolarına katacakları oyuncu sayısının üçü geçmeyeceğini belirten , “Belki bir sürpriz yapabiliriz” dedi. Önceliklerinin sol bek olduğunu aktaran deneyimli hoca, "Arayış içindeyiz. Gecikiyor, ama en iyisini almak istiyoruz" diye konuştu

Belki bir sürpriz yapabiliriz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, GS TV'de e ve kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. İlk hedeflerinin ellerindeki oyuncuları kazanmak olduğunu belirten Terim, "Hakan Balta'yı yeni transfer olarak görebiliriz. Kendisini sol bekte kullanabiliriz" dedi.

SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ
Devre arasında en fazla 3 transfer yapabileceklerini de söyleyen başarılı hoca, "Belki bir sürpriz yapabiliriz. Bazı planlarımız var" açıklamasını yaptı.

ÖNCELİĞİMİZ SOL BEK
Sol bek mevkisinde eksiklik olduğunu da ifade eden , "Asamoah transferi zor gözüküyor. Başka alternatiflerimiz de var. Belki gecikiyoruz ama en iyisini arıyoruz" diye konuştu.

ELMANDER DE GELİYOR
Necati Ateş ve Gökhan Zan'ın altyapıda çalışacağını, Taffarel'in ise yeni kaleci antrenörü olacağını açıklayan G.Saray Teknik Direktörü, "Elmander de kısa süre içinde bize katılacak" ifadelerini kullandı.

BİRKAÇ FUTBOLCU TAKIMDAN GİDEBİLİR
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-2 oyuncu ile yolların ayrılabileceğini söyledi. Transfer yapmaları için kadrolarındaki birkaç yabancının gitmesi gerektiğini ifade eden Terim, "Herkes oynayabileceği yerde olmalı" dedi.
Etiketler: , ,
  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar