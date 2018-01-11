Başakşehir’le anlaştık

Arda Turan'ın Başakşehir'e transferinde sona yaklaşıldı... 30 yaşındaki futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, "Arda'nın transferi içinBaşakşehir'le anlaştık. Barcelona kulübü ile görüşmeler sürüyor. Kısa süre içinde her şey netleşir" dedi.
ARDA SÖZ VERDİ
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile geçtiğimiz günlerde İspanya'da bir araya gelen Arda Turan'ın Turuncu-Lacivertli ekibe söz verdiği öğrenildi. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen deneyimli futbolcunun transferi için Barcelona yönetiminden kolaylık talep ettiği öne sürüldü. Arda Turan'ı 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Turuncu-Lacivertlilerin bu transfer için Barcelona kulübüne 3 milyonEuro önerdiği belirtiliyor. Yıldız futbolcunun ise Başakşehir'den 1.5 sezon için 7 milyonEuro civarında bir ücret alacağı öne sürüldü.
DÜĞÜM YARIN ÇÖZÜLÜYOR
Barcelona yönetiminin yarın Arda Turan'ın transferi için toplanacağı öğrenildi. Bu toplantıda Arda'nın kaderi belli olacak.
GÜMÜŞDAĞ'DANYAKIN MARKAJ Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın transferi için Barcelona kulübüyle sıkı bir pazarlık içinde. Katalan ekibi ile sürekli temas halinde olan Gümüşdağ, Arda'nın transferini bitirmekte kararlı.
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