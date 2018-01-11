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’le anlaştık

, Türkiye’ye formasıyla dönmek üzere. İstanbul ekibiyle anlaştıklarını belirten yıldız ismin menajeri , “Transfer kısa süre içesinde netleşecek” dedi

Başakşehir’le anlaştık
Arda Turan'ın 'e transferinde sona yaklaşıldı... 30 yaşındaki futbolcunun menajeri , "Arda'nın transferi için Başakşehir'le anlaştık. kulübü ile görüşmeler sürüyor. Kısa süre içinde her şey netleşir" dedi.

ARDA SÖZ VERDİ
Başakşehir Başkanı ile geçtiğimiz günlerde İspanya'da bir araya gelen Arda Turan'ın Turuncu-Lacivertli ekibe söz verdiği öğrenildi. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen deneyimli futbolcunun transferi için Barcelona yönetiminden kolaylık talep ettiği öne sürüldü. 'ı 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Turuncu-Lacivertlilerin bu transfer için Barcelona kulübüne 3 milyon Euro önerdiği belirtiliyor. Yıldız futbolcunun ise Başakşehir'den 1.5 sezon için 7 milyon Euro civarında bir ücret alacağı öne sürüldü.

DÜĞÜM YARIN ÇÖZÜLÜYOR
Barcelona yönetiminin yarın Arda Turan'ın transferi için toplanacağı öğrenildi. Bu toplantıda Arda'nın kaderi belli olacak.

GÜMÜŞDAĞ'DAN YAKIN MARKAJ
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın transferi için Barcelona kulübüyle sıkı bir pazarlık içinde. Katalan ekibi ile sürekli temas halinde olan Gümüşdağ, Arda'nın transferini bitirmekte kararlı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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