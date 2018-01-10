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Trabzon’dan güzel prova

Fırtına, hazırlık maçında Luftetari Gjirokaster’i devirdi...

Trabzon’dan güzel prova
İkinci yarı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, dün Arnavutluk'un Luftetari Gjirokaster takımını hazırlık maçında 2-1 mağlup etti. Bordo-Mavililerin maçtaki gollerini 44'te Yusuf Yazıcı ve 64'te Hugo Rodallega kaydetti. lu futbolcuların karşılaşmada sergilediği oyun, teknik heyete umut verdi.

Trabzon'a L. Gjirokaster karşısında zaferi Rodallega ile Yusuf getirdi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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