Trabzon’dan güzel prova

İkinci yarı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, dün Arnavutluk'un Luftetari Gjirokaster takımını hazırlık maçında 2-1 mağlup etti. Bordo-Mavililerin maçtaki gollerini 44'te Yusuf Yazıcı ve 64'te HugoRodallega kaydetti. Trabzonsporlu futbolcuların karşılaşmada sergilediği oyun, teknik heyete umut verdi.
Trabzon'a L. Gjirokaster karşısında zaferi Rodallega ile Yusuf getirdi.
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