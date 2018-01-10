Novak olmazsa Ömer Bayram

Trabzonspor'dasol beke yeni adayÖmer Bayram… EmmanuelMas'ın satılmasının ardından,İsviçre ekibi Mdtjylland'daforma giyen FilipNovak'ı sol bek transferindelistesinin 1 numarasına alanBordo-Mavililer, Çek oyuncuylaanlaşılamaması durumundaAkhisarsporlu ÖmerBayram için harekete geçecek.Teknik direktör Rıza Çalımbay'ınÖmer'in alınmasınaonay verdiği, yönetimin ise Novak'tangelecek habere göre hareketedeceği öğrenildi. Çalımbayayrıca sol bek transferininAntalya kampına yetişmesiniyönetimden talep etti.
VOLKAN ŞEN+BİR MİKTAR PARA Trabzon yönetimi Akhisar'ın 26 yaşındaki sol beki Ömer Bayram'ın transferini Volkan Şen'in bonservisi ve bir miktar para karşılığında bitirmeyi hedefliyor. Akhisarspor'un da bu transfere sıcak baktığı konuşuluyor. ÖmerBayram, Trabzonspor'a gitmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu Akhisar yönetimine aktardı.
HEDEFİM 4 BÜYÜKLERDE OYNAMAK Trabzonspor'ungündemindeki Ömer Bayram,hayalinin 4 büyük takımdan birindeforma giymek olduğunu söyledi. 26yaşındaki sol bek, "Beni görmeleri içinelimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
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