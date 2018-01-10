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Novak olmazsa

Mas’ın ayrılmasının ardından sol bek arayan ’da aday sayısı ikiye indi. İlk hedef Midtjylland’lı . Çek yıldızda sorun çıkarsa Akhisar’dan ’a imza attırılacak

Novak olmazsa Ömer Bayram
Trabzonspor'da sol beke yeni aday Ömer Bayram… Emmanuel Mas'ın satılmasının ardından, İsviçre ekibi Mdtjylland'da forma giyen Filip Novak'ı sol bek transferinde listesinin 1 numarasına alan Bordo-Mavililer, Çek oyuncuyla anlaşılamaması durumunda Akhisarsporlu Ömer Bayram için harekete geçecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Ömer'in alınmasına onay verdiği, yönetimin ise Novak'tan gelecek habere göre hareket edeceği öğrenildi. Çalımbay ayrıca sol bek transferinin Antalya kampına yetişmesini yönetimden talep etti.

VOLKAN ŞEN+BİR MİKTAR PARA
Trabzon yönetimi Akhisar'ın 26 yaşındaki sol beki 'ın transferini Volkan Şen'in bonservisi ve bir miktar para karşılığında bitirmeyi hedefliyor. Akhisarspor'un da bu transfere sıcak baktığı konuşuluyor. Ömer Bayram, 'a gitmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu Akhisar yönetimine aktardı.

HEDEFİM 4 BÜYÜKLERDE OYNAMAK
Trabzonspor'un gündemindeki Ömer Bayram, hayalinin 4 büyük takımdan birinde forma giymek olduğunu söyledi. 26 yaşındaki sol bek, "Beni görmeleri için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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