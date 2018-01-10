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Kocaman yine yüklendi ayakta zor durdular!

Önceki gün tek idman yapan dün yeniden çift antrenmana döndü. Futbolcular gün sonunda ayakta durmakta oldukça zorlandı

Kocaman yine yüklendi ayakta zor durdular!
Fenerbahçe dünü çift antrenmanla geçirirken, gün sonunda Sarı-Lacivertli futbolcuların ayaktaduracak hali kalmadı. Sabah çalışması daha çok kondisyon ağırlıklı geçerken akşam topla çalışma yapıldı. Günün ilk çalışmasında futbolcular salonda ağırlık çalışması da yaptılar.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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