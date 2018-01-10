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Kartal geri döndü

Den Haag karşısında 2-0 geriye düşen , Caner ve Atiba’nın golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı

Kartal geri döndü
İkinci yarı hazırlıkları kapsamında dün 'da Hollanda'nın Den Haag takımı ile hazırlık maçı yapan , sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Siyah-Beyazlılara eşitliği getiren golleri 60'ta Caner ve 72'de Atiba kaydetti. Yeni transfer Vida da karşılaşmada forma giydi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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