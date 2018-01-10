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Fener Bilal için düğmeye bastı

Sarı-Lacivertliler ’da oynayan Bilal Başaçıkoğlu’nu kiralamak için harekete geçti

Fener Bilal için düğmeye bastı
Ligin 2. yarısında alternatifli bir kadro kurmak isteyen , 'da forma giyen gurbetçi futbolcu Bilal Başaçıkoğlu'nu kiralamak için harekete geçti. Sarı- Lacivertli yöneticilerin Bilal için Hollanda ekibiyle görüştüğü ve önemli ilerlemeler sağladığı belirlendi. Bu oyuncuyu Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın çok istediği ortaya çıktı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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