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'e Fransız kancası

Tosic için Fransızlar ’ın kapısını çaldı. Yönetimin Sırp yıldız için vereceği karar merakla bekleniyor...

Dusko Tosice Fransız kancası
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic'e Fransız kancası... Cenk Tosun'u Everton'a satan Kartal'ın savunmadaki yıldızı Tosic'e talip çıktı. 'a sol bek olarak edilen ancak stoper bölgesindeki performansıyla yıldızlaşan 'e Fransız ekiplerinden Bordeaux ve St.Etienne talip oldu.

PEPE'YLE ÇOK İYİ ANLAŞMIŞTI
Sezonun ilk yarısında Pepe ile birlikte iyi bir tandem oluşturan Tosic'in, Vida'nın da gelmesiyle birlikte durumu belirsizliğini korurken Bordeaux ve Saint Etienne, Sırp savunma oyuncusunu transfer etmek istiyor.

SÜRPRİZ GELİŞMELER OLABİLİR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Tosic'i takımda tutma isteğini belirtmesine rağmen yapılacak tekliften sonra durumun değişebileceği öğrenildi. Beşiktaş'ın Tosic'i 10 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmediği öne sürülürken bu konuda bu hafta sürpriz gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

TOSİC İÇİN GÖZLER&NBSP;YÖNETİMDE
Beşiktaş Yönetimi Tosic için yapılacak olan teklifi masaya yatıracak. Son kararı Orman verecek.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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