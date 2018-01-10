Doumbia sesleri

Beşiktaş forvet arayışlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim prensip anlaşmasına vardığı Larin'in transferini daha tecrübeli bir golcü bulmak için şimdilik beklemeye aldı. Yönetimin rotayı bu kez Doumbia'ya çevirdiği öğrenildi.
İLK GÖRÜŞME Sporting Lizbon'da başarılı bir sezon geçiren Fildişili futbolcu için Portekiz kulübüyle bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Sporting'in 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Fildişili oyuncuyu ancak bonservisiyle vermeyi düşündüğü öne sürüldü.
BU SEZON 7 GOL ATTI
Sporting Lizbon'da ilk sezonunu geçiren Fildişili futbolcu bu sezon 15 resmi karşılaşmada fileleri 7 kez havalandırdı.
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