Aysal: Terim Milli Takıma güle oynaya imza attı!

G.Saray'ın eski başkanı ÜnalAysal, TRT Spor'da katıldığı programdaönemli açıklamalar yaptı. Fatih Terim'in2013 yılında A Milli Takıma gidişsürecini anlatan Aysal, "Fatih hoca bana4 maçlığına Milli Takıma gideceğini söylemişti.Hocanın yanında TFF BaşkanıYıldırım Demirören'i aradım ve'Terim 4 maç sizde kalacak, sonradönecek' deyince 'O zaman ben başkahoca bakayım' yanıtını aldım. ArdındanBodrum'a gittim. Televizyonu açtığımdaFatih Terim imza atıyordu" açıklamasınıyaptı. Aysal ayrıca G.Saray yönetimininaldığı olağanüstü kongre kararını dadoğru bulmadığını söyledi.
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