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Aysal: Terim a güle oynaya imza attı!

, “, 2013 senesinde A a güle oynaya imza attı” dedi

Aysal: Terim Milli Takıma güle oynaya imza attı!
G.Saray'ın eski başkanı Ünal Aysal, TRT Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Fatih Terim'in 2013 yılında A a gidiş sürecini anlatan Aysal, "Fatih hoca bana 4 maçlığına Milli Takıma gideceğini söylemişti. Hocanın yanında TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i aradım ve 'Terim 4 maç sizde kalacak, sonra dönecek' deyince 'O zaman ben başka hoca bakayım' yanıtını aldım. Ardından Bodrum'a gittim. Televizyonu açtığımda Fatih Terim imza atıyordu" açıklamasını yaptı. Aysal ayrıca G.Saray yönetiminin aldığı olağanüstü kongre kararını da doğru bulmadığını söyledi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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