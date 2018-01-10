Artık çok daha iyiyiz

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, ligin başında takım olarak bocaladıklarını şimdi ise çok daha iyi durumda olduğuklarını belirterek, "Hedefimiz çok net.Ligi de kupayı da istiyoruz.Antalya'da da çok iyi çalışıyoruz" dedi.
ÖZ ELEŞTİRİ YAPTI
Ligin ilk yarısındaki performansını yeterli bulmadığını söyleyen Soldado, "Ben buraya oynamayageldim, katkı vermeyegeldim. Şu ana kadarkiperformansım yeterli değil.Ama şampiyon olmamız içinkulübede oturmam gerekecekseben bunu tercih ederim" ifadesini kullandı.
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