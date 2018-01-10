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Artık çok daha iyiyiz

Ligin başında bocaladıklarını söyleyen , “Şimdi çok daha iyiyiz. Hedefimiz çok net. Ligi de kupayı da kazanmak istiyoruz dedi

Artık çok daha iyiyiz
Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, ligin başında takım olarak bocaladıklarını şimdi ise çok daha iyi durumda olduğuklarını belirterek, "Hedefimiz çok net. Ligi de kupayı da istiyoruz. Antalya'da da çok iyi çalışıyoruz" dedi.

ÖZ ELEŞTİRİ YAPTI
Ligin ilk yarısındaki performansını yeterli bulmadığını söyleyen Soldado, "Ben buraya oynamaya geldim, katkı vermeye geldim. Şu ana kadarki performansım yeterli değil. Ama şampiyon olmamız için kulübede oturmam gerekecekse ben bunu tercih ederim" ifadesini kullandı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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