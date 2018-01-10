Arda Turan imzaya kaldı

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir, transfer bombasını patlatıyor... Önceki gün Arda Turan'ı kadrolarına katmak için İspanya'ya giden ve Barcelona kulübü yetkilileriyle görüşen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu açıkladı.



KÜÇÜK PROSEDÜRLER KALDI

Arda Turan'ın transferi hakkında kulübün internet sitesinden bilgilendirmede bulunan Gümüşdağ, "Transferin gerçekleşebilmesi için gereken prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorundayız" dedi.



OLUMLU SONUÇLA DÖNECEĞİZ

Barcelona ve Arda ile anlaşma sağlandığını aktaran Başakşehir Başkanı, "Umut ediyorum ki ekibimiz İspanya'dan Arda ile dönecek" açıklamasını yaptı. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun 1.5 yıllığına kiralanması bekleniyor.



ANTALYA'DA BÜYÜK HAZIRLIK

Başakşehir yönetimi, Arda Turan için takımın kamp yaptığı Antalya'da görkemli bir imza töreni organize etmek için şimdiden harekete geçti. Bu sezonun ilk yarısında kulübü Barcelona'da hiçbir resmi maçta forma giymeyen 30 yaşındaki yıldızın çok heyecanlı olduğu öğrenildi.



İSPANYA'DA GÖRÜŞTÜLER

Arda ile İspanya'da görüşen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız oyuncu ile her konuda anlaştı. İkili birlikte yedikleri yemekte bu pozu verdiler.







ARDA BİZE BÜYÜK GÜÇ KATACAKTIR

Arda Turan'ın transferi hakkında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bu kulübün kapısı Arda'ya sonuna kadar açık. Arda bu takıma büyük katkı sağlar. Atletico, Barcelona, Milli Takım süreçlerinde hep görüştük. Bizimle ilgili karar verirse biz ona yardımcı oluruz. Onunla herkes çalışmak ister. Arda, benim 2 oğlum ve eşimle de çok samimi. Bizim ailenin büyük oğlu gibidir. Başakşehir'de ben varım, Göksel Başkan var, Emre ağabeyi var... Bizde yabancılık çekmeyecektir. Türk futbolun en önemli oyuncularından biri" açıklamasını yaptı.