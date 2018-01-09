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Yönetim için ’yla masaya oturacak

, Brezilyalı yıldız için Portekiz kulübüyle devre arasında bir görüşme yapma kararı aldı

Yönetim Talisca için Benfica’yla masaya oturacak
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlı yönetim daha önce Brezilyalı futbolcu için Benfica ile sezon sonunda yapacağı görüşmeyi devre arasına çekti. Başkan Fikret Orman'ın Talisca'nın bonservisini almak için Portekiz kulübüyle masaya oturarak yeni bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında.

ŞARTLAR ZORLANACAK
Bu görüşmede Orman'ın Talisca için 10 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı öne sürüldü. Orman'ın Brezilyalı yıldız için tüm şartları sonuna kadar zorlaması bekleniyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca için ile görüşerek bu transferi sezon sonuna bırakmama kararı aldığı öne sürüldü.
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