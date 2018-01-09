BARCELONA'DA SICAK SAATLER
Gümüşdağ ve Başakşehirli yöneticiler Barcelona'da İspanyol kulübünün yöneticileriyle masaya oturdu. Başakşehirli yöneticilerin sonrasında ise yıldız futbolcu Arda Turan ile görüştüğü öğrenildi.
1.5 YILLIĞINA KİRALAYACAKLAR
Medipol Başakşehir'in Arda Turan'ı 1.5 yıllığına renklerine bağlayacağı ve resmi açıklamanın birkaç gün içinde olacağı iddia edildi. Arda'nın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.
ALACAĞI ÜCRET İÇİN TARTIŞTILAR
Başakşehir yönetiminin Barcelona yetkilileriyle yaptığı görüşmede Arda'nın alacağı ücret bir hayli tartışıldı. Başakşehir yönetimi, Arda'nın alacağı ücretin bir kısmının Barça tarafından ödenmesini istiyor.
ARDA BİZE BÜYÜK GÜÇ KATAR
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Arda'yı kim istemez! Arda gelirse bize büyük güç katar" diye konuştu.
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