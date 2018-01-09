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Ve Arda 'de

2011-12 sezonundan beri Atletico Madrid ve ’da oynayan yıldız oyuncu lideri Medipol ’e imza atmak üzere. Başakşehirli yöneticiler, İspanya'ya çıkarma yaparak İspanyol devi Barça ve Arda ile son detayları görüştü.

Ve Arda Başakşehirde
Arda Turan'a yeniden İstanbul yolları gözüktü... Yıldız oyuncunun 'de ilk yarının lideri Medipol ile her konuda anlaşma sağladığı bildirildi. 30 yaşındaki oyuncunun iyle ilgili dün önemli gelişmeler yaşandı. Başakşehir Başkanı , transfere noktayı koymak için İspanya'ya uçtu.

BARCELONA'DA SICAK SAATLER
Gümüşdağ ve Başakşehirli yöneticiler 'da İspanyol kulübünün yöneticileriyle masaya oturdu. Başakşehirli yöneticilerin sonrasında ise yıldız futbolcu Arda Turan ile görüştüğü öğrenildi.

1.5 YILLIĞINA KİRALAYACAKLAR
Medipol Başakşehir'in 1.5 yıllığına renklerine bağlayacağı ve resmi açıklamanın birkaç gün içinde olacağı iddia edildi. Arda'nın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

ALACAĞI ÜCRET İÇİN TARTIŞTILAR
Başakşehir yönetiminin Barcelona yetkilileriyle yaptığı görüşmede Arda'nın alacağı ücret bir hayli tartışıldı. Başakşehir yönetimi, Arda'nın alacağı ücretin bir kısmının Barça tarafından ödenmesini istiyor.


ARDA BİZE BÜYÜK GÜÇ KATAR
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Arda'yı kim istemez! Arda gelirse bize büyük güç katar" diye konuştu.
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