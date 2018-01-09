 ;
Yol Durumu
  1. Kararını ver artık juve
  2. Burak Yılmaz seferberliği

Son 5 yılda kar eden tek kulüp

4 büyükler içinde dışında son 5 yılda kar yapan takım olmadı. Son olarak Cenk Tosun’u Everton’a satan Siyah-Beyazlılar, ezeli rakiplerine oyuncu satışında büyük fark attı

Son 5 yılda kar eden tek kulüp Beşiktaş
Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine büyük fark. Siyah-Beyazlılar, 4 büyükler içinde son 5 yılda kar yapan tek takım oldu. Son 5 yıllık bilançoya göre Beşiktaş +8 milyon Euro'da. Galatasaray -100 milyon, Fenerbahçe -71 milyon ve Trabzonspor da -39 milyon Euro ile zararda... Başkanı Fikret Orman özellikle son 5 yılda çok önemli futbolcu satışlarına imza attı. Özellikle de bonservissiz aldığı oyuncuları diğer takımllara yüksek bonservis bedelleriyle sattı. Kartal, Orman yönetiminde kasasına 75.4 milyon Euro koydu.

REKORLARI ALTÜST ETTİ
Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, Avrupa'ya transfer olan en pahalı Türk futbolcu oldu. Cenk, Kartal'ın sattığı en pahalı futbolcu.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar