Son 5 yılda kar eden tek kulüp Beşiktaş

Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine büyük fark. Siyah-Beyazlılar, 4 büyükler içinde son 5 yılda kar yapan tek takım oldu. Son 5 yıllık bilançoya göre Beşiktaş +8 milyon Euro'da.Galatasaray -100 milyon, Fenerbahçe -71milyon ve Trabzonspor da -39 milyon Euro ile zararda... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman özellikle son 5 yılda çok önemli futbolcu satışlarına imza attı. Özellikle de bonservissiz aldığı oyuncuları diğer takımllara yüksek bonservis bedelleriyle sattı. Kartal, Orman yönetimindekasasına 75.4 milyon Euro koydu.
REKORLARI ALTÜST ETTİ Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, Avrupa'ya transfer olan en pahalı Türk futbolcu oldu. Cenk, Kartal'ın sattığı en pahalı futbolcu.
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