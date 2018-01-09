 ;
Yol Durumu
  1. Yönetim Talisca için Benfica’yla masaya oturacak
  2. Cyle Larin imzaya yakın

Milan’dan Oğuzhan atağı

Çizme basını, İtalyan kulüplerinden Milan’ın Oğuzhan için devreye girdiğini yazdı. Gazeteler yıldız oyuncu için Çizme kulübünün 10-15 milyon Euro’yu gözden çıkardığını öne sürdü

Milan’dan Oğuzhan atağı
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup için Çizme basınından bir iddia ortaya atıldı. Gazeteler Milan'ın yıldız oyuncu için 'ın kapısını çalacağını yazdı.

TRANSFER BİTEBİLİR
Gazeteler Milan'ın Oğuzhan için 10-15 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkardığını duyurarak bu in gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu okurlarına duyurdu.

YAKINDA SÖZLEŞMEM AÇIKLANIR
Belek' te çalışmalarını sürdüren Oğuzhan kulübüyle sözleşmesi konusunda bir sorun yaşamadığını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Burası benim evim. Başkan gerekeni söyledi. Yakında sözleşmem açıklanır" dedi
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar