Milan’dan Oğuzhan atağı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup için Çizme basınından bir iddia ortaya atıldı. Gazeteler Milan'ın yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını çalacağını yazdı.
TRANSFER BİTEBİLİR
Gazeteler Milan'ın Oğuzhan için 10-15 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkardığını duyurarak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu okurlarına duyurdu.
YAKINDA SÖZLEŞMEM AÇIKLANIR Belek' te çalışmalarını sürdüren Oğuzhan kulübüyle sözleşmesi konusunda bir sorun yaşamadığını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Burası benim evim. Başkan gerekeni söyledi. Yakında sözleşmem açıklanır" dedi
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